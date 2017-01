Österreichs Sozialdemokraten verabschieden sich vom liberalen Erbe Bruno Kreiskys und wollen bei Ausländern und in der Wirtschaftspolitik der FPÖ den Rang ablaufen.

Seit sieben Monaten ist Christian Kern, SPÖ, österreichischer Bundeskanzler und am Mittwoch präsentierte er in einer TV-reifen Show in der Messestadt Wels seine Vorstellungen. Wels wurde gewählt, weil die Stadt lange als rote Hochburg galt und bei den letzten Wahlen von der FPÖ erobert wurde: Die SPÖ leidet österreichweit unter der Flucht ihrer Stammwähler zur FPÖ. Kern versucht nun mit linken Parolen und der Übernahme der fremdenfeindlichen FPÖ-Politik die Abtrünnigen zurückzuholen. Dieser Weg ist erstaunlich, da die SPÖ ihre größten Erfolge unter Bruno Kreisky als Bundeskanzler und Hannes Androsch als Finanzminister mit einer pragmatisch-liberalen Politik in den siebziger Jahren erzielt hat, aber mit betont linken Rezepten immer gescheitert ist. Nach außen gibt sich Kern, der bis zu seiner überraschenden Nominierung als SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler in staatsnahen Betrieben als Manager tätig war, liberal und wirtschaftsfreundlich. Die SPÖ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...