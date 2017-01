Düsseldorf (ots) - Unter allen Wählern reisen bei den Anhängern der Grünen die meisten am liebsten mit dem Flugzeug. Das geht aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Bundesverbandes der Luftverkehrswirtschaft hervor, über die die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) berichtet. Danach bekunden 49 Prozent der Linken-Wähler, "gerne" den Flieger zu nehmen. Bei der Union sind es 58 Prozent, bei der SPD und der AfD jeweils 59 und bei den Grünen 62 Prozent. Bei der Frage, ob sie beim Fliegen ein "richtig schlechtes Gewissen haben", liegen die Grünen ebenfalls weit vorne: Das bejahen lediglich 17 Prozent der AfD-Wähler, 27 sind es bei der Union, 29 bei der SPD, 48 bei den Linken und 58 Prozent bei den Grünen. Von ihnen befürworten zudem die meisten, das Fliegen teurer zu machen, damit weniger Menschen das Flugzeug nutzen. Dem stimmen bei der AfD 27 Prozent zu, 41 bei der SPD, 43 bei der Union, 51 bei den Linken und 69 Prozent der Grünen-Anhänger.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621