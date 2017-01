Die Deutsche Bank bereitet Anleger und Mitarbeiter auf eine weitere Strategie-Anpassung im Frühjahr vor. Dabei solle das Geschäftsmodell geschärft werden, kündigte Finanzchef Marcus Schenck am Freitag in Düsseldorf an. Im Mittelpunkt stünden das Deutschland- und das Firmenkundengeschäft, beides solle weiter Kernbestandteil der Bank sein.

