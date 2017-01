New York - Gute Geschäftszahlen einiger Banken haben die Wall Street am Freitag etwas gestützt. Der Dow Jones Industrial rutschte jedoch trotzdem minimal ins Minus und schloss 0,03 Prozent tiefer auf 19'885,73 Punkten. Nachdem sich der US-Leitindex zu Handelsbeginn nur bis auf knapp 50 Punkte an die bisher noch nie erreichte Marke von 20'000 Punkten herangetastet hatte, verliess die Anleger der Mut.

Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,39 Prozent. Am Montag pausiert der Handel wegen des Martin Luther King Day. "Blosse Ideen einer lockeren Fiskalpolitik und Steuerkürzungen reichen nicht aus, um dem Markt auf neue Höhen zu verhelfen", sagte Craig Erlam vom Brokerhaus Oanda mit Blick auf eine mittlerweile erschöpfte Rally nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Der breiter gefasste S&P 500 rückte am Freitag um 0,18 Prozent auf 2274,64 Punkte vor. Die Technologieindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite setzten derweil ihre Rekordjagd fort und erreichten jeweils Bestmarken bei 5066,948 beziehungsweise 5584,262 ...

