Kloten - Das Investmentportal INVESTORY zeichnet die besten Strategien 2016 der Plattform aus. Mit einer Nettorendite von 9.3% über sämtliche Strategien können die Anleger im vergangenen Jahr mit den angebotenen Strategien der Finanzexperten nicht klagen.

Um das vergangene Jahr beurteilen zu können, sollte man zuerst einen Blick auf die Zahlen werfen, da es von bedeutenden Ereignissen beeinflusst wurde, wie zum Beispiel dem Brexit und die Wahl von Donald Trump.

Der Schweizer Aktienindex SMI -6.8?% und Italien FTSE MIB Index -10.2?% haben 2016 klar negativ abgeschlossen, während die restlichen europäischen EuroStoxx 50 +0.7?% und amerikanischen Aktienindizes DJI +13.4?%, Nasdaq +5.9?% besonders dank einer starken Jahres-End-Rallye zu einem Happy End geführt haben. Die meisten Währungen haben sich 2016 zum Schweizer Franken abgewertet, das Britische Pfund mit -15.0?%, der Euro mit -1.5?% und der Yen mit -4.7?%. Dafür konnten der USD +1.6?%, CAD +5.2?%, NZD +3.7?% und AUD +1.1?% allesamt zulegen. Schweizer-Franken-Anleger hatten somit einen schweren Stand, um in der Schweiz und Europa eine positive Rendite zu erzielen. Gut bedient waren hingegen Schweizer Strategien mit einem hohen Aktienanteil in Ländern mit Dollarwährungen.

Im Bericht «Die beste Aktien Schweiz Strategie»

gehen wir darauf ein, weshalb die grössten neun Aktien Schweiz Fonds im 2016 ca. 5.9?% schlechter waren als die restlichen Aktienfonds. Im erwähnten Bericht kommt die Strategie Trading-TSO-CH von theScreener.com aus Zug gut weg. In den letzten zwei Jahren hat Trading-TSO-CH sämtliche Aktien-Schweiz-Fonds übertroffen. Mit einer Performance von 30.22% im 2016 legt die nur auf Aktien Schweiz ausgerichtete Strategie eine wirklich phänomenale Entwicklung hin.

Trading-TSO-CH (CHF)

Seit Auflage der Strategie am 9. Juni 2014 bis zum 20. Dezember 2016 hat Trading-TSO-CH den SMI um 57.1?% übertroffen (beides ohne Dividenden berechnet). Auch in Bezug auf die Risikokennzahlen darf sich Trading-TSO-CH sehen lassen. So ist die Volatilität 1Y mit 14.0?% geringer als beim SMI mit 15.9?%. Der maximale Drawdown ...

