Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Drillisch 0% auf 42,5, davor 7 Tage im Plus (3,16% Zuwachs von 41,2 auf 42,5), Stada Arzneimittel +2,24% auf 48,81, davor 7 Tage im Minus (-4,29% Verlust von 49,88 auf 47,74), Samsung Electronics -1,99% auf 591, davor 5 Tage im Plus (7,26% Zuwachs von 562,19 auf 603), Nintendo -4,79% auf 197,95, davor 5 Tage im Plus (6,56% Zuwachs von 195,1 auf 207,9), RBI -0,51% auf 19,7, davor 5 Tage im Plus (7,61% Zuwachs von 18,4 auf 19,8), Software AG +1,7% auf 33,46, davor 5 Tage im Minus (-5,19% Verlust von 34,7 auf 32,9), Innogy +0,45% auf 31,09, davor 5 Tage im Minus (-3,87% Verlust von 32,2 auf 30,95), Nordex +0,5% auf 20,2, davor 5 Tage im Minus (-5,74% Verlust von 21,32 auf 20,1), Gold Känguru 1/1 -0,86% auf 1159,7, davor 4 Tage im Plus (2% Zuwachs von...

