Berlin (ots) - Philipp Rösler, Vorstand des Weltwirtschaftsforums, hat vor dem Treffen in Davos vor einem zu starken Protektionismus gewarnt. "Die Antwort auf die zunehmende Kritik an der Globalisierung muss mehr internationale Kooperation sein, nicht weniger", sagte der ehemalige FDP-Parteichef dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



