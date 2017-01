Deutschlands größtes Geldhaus verschärft die Vorgaben für Dienst-Smartphones. Kurznachrichtendienste wie Whatsapp oder iMessage sind künftig Tabu. Das soll helfen, Rechtsnormen besser einzuhalten.

Die Deutsche Bank verbannt Kurznachrichten- und Kommunikationsprogramme wie Whatsapp von Firmentelefonen. Damit soll die Einhaltung von Compliance-Vorgaben verbessert werden. Compliance umschreibt die Einhaltung rechtlicher und betrieblicher Vorschriften und Regeln.

Im laufenden Quartal werden solche Funktionen abgeschaltet, teilte die für Regulierung zuständige Spitzenmanagerin Sylvie Matherat und IT-Chefin Kim Hammonds am Freitag in einer Nachricht an die Beschäftigten mit, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Anders als E-Mails können Textnachrichten und Kommunikation in Apps nicht von der Bank archiviert werden, erklärte eine Person mit Kenntnissen der Entscheidung.

Behörden schreiben Banken vor, die Kommunikation ihrer Mitarbeiter zu archivieren. Das ist eine der Lehren, die als Folge der Finanzkrise gezogen wurden. ...

