Firmenchef Frank Asbeck kündigte zweistellige Millionenbeträge an. Ziel sei die weitere Fokussierung auf Hochqualitätsprodukte. Medienberichten zufolge gibt es im Aufsichtsrat grundlegende Zweifel an Geschäftsmodell und Strategie. Solarworld ist wegen hoher Überkapazitäten am Weltmarkt und Preisdruck vor allem aus China ...

