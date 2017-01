In der Wochensicht ist vorne: Talanx 0,92% vor Münchener Rück 0,73%, Allianz -0,19%, Uniqa -0,43%, VIG -0,58%, Hannover Rück -0,68%, Swiss Re -1,8%, Zurich Insurance -1,92%, AXA -3,18% und Generali Assicuraz. -3,6%. In der Monatssicht ist vorne: Uniqa 9,91% vor VIG 7,21% , Allianz 2,78% , Münchener Rück 2,36% , Zurich Insurance 1,74% , Swiss Re 0,21% , AXA -0,29% , Talanx -0,5% , Generali Assicuraz. -1,07% und Hannover Rück -1,64% . Weitere Highlights: Uniqa ist nun 3 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von 7,48 auf 7,62). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Uniqa 5,78% (Vorjahr: -4,32 Prozent) im Plus....

Den vollständigen Artikel lesen ...