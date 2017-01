Deir al-Sor nahe der irakischen Grenze ist ein wichtiger Knotenpunkt. Nun hat die Islamistenmiliz IS eine Großoffensive auf die syrische Stadt gestartet. Innerhalb des Belagerungsrings harren rund 200.000 Menschen aus.

Die Islamistenmiliz IS hat am Samstag in Syrien nach Angaben oppositionsnaher Beobachter ihre schwersten Angriffe seit Monaten auf die strategisch wichtige Stadt Deir al-Sor unternommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...