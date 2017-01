Chinas wachsende Militärmacht beunruhigt die Pazifikregion. Australien und Japan unterzeichneten nun ein Bündnis, in dem sich die Länder gegenseitig mehr militärische Unterstützung zusichern.

Japan und Australien haben sich angesichts der wachsenden Macht Chinas in Asien auf eine engere militärische Zusammenarbeit verständigt. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe und Australiens Premier Malcolm Turnbull unterzeichneten bei einem Treffen am Samstag in Sydney einen entsprechenden Verteidigungspakt, wonach sich beide Länder etwa bei Manövern gegenseitig unterstützen wollen. Zudem berieten sie den Angaben zufolge über Handel ...

