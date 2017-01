Sigmar Gabriel zeigt sich kämpferisch. Der SPD-Vorsitzende lässt in seinem Heimatbezirk aufblitzen, wie er seine Akzente in der Bundespolitik setzen will. Die K-Frage ließ er dennoch unbeantwortet.

Wenige Tage vor der offiziellen Bekanntgabe der SPD-Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl zeigt sich Sigmar Gabriel den Genossen als selbstbewusster Parteichef. Zum Auftakt des wichtigen Wahljahrs umreißt der Vizekanzler am Samstag in Braunschweig, mit welchen Schwerpunkten die Partei 2017 punkten will. Leitpfeiler sind die Innere Sicherheit, der Kampf gegen Rechts sowie vor allem der gesellschaftliche Zusammenhalt - es geht ihm um die soziale Gerechtigkeit in einer sich wandelnden Welt.

Seine Positionierung kommt an. "Du bist ein Mensch, der nie anderen nach dem Mund redet", bescheinigt ihm der SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil. "Wir stehen geschlossen hinter Sigmar Gabriel", sagt Braunschweigs SPD-Chef Christos Pantazis. Ein Jahr der Entscheidungen werde es, ein intensives Jahr, bei dem die Genossen aus dem Wahlkampf kaum noch heraus kämen, betont Pantazis in der Stadthalle.

Es ist der gleiche Ort, an dem Gabriel vor einem Jahr noch auf dem Parteitag der SPD Niedersachsen durch harsche Verbal-Attacken gegen ein Juso-Mitglied die Stimmung trübte. Ein Comeback als Volkspartei hatte er dort gefordert, eine Art Wiedergeburt der Partei des kleinen Mannes, um die klassische SPD-Klientel wieder in den Fokus ...

