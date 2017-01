Mit billiger, aber umweltbelastender Kohle verschaffen sich viele Chinesen etwas Wärme im Winter, tragen damit aber auch erheblich zu gefährlichem Smog bei. Die Regierung lässt die ärmere Bevölkerung weitgehend allein.

Die Straße zum Stahlwerk in Qian'an ist holprig. So zuverlässig holprig, dass die überladenen Kohlelaster regelmäßig einen Teil ihrer Ladung verlieren. Bäuerin Shen weiß das. Viermal pro Woche kommt sie dorthin und harrt an der Straße aus, um Kohle zu ergattern. Diese hilft der Chinesin und ihrem Mann über den bitterkalten Winter in der Provinz Hebei.

"Wenn ich nicht hierherkomme, muss ich frieren", sagt die Bäuerin. In einem Winter verbrenne sie gut zwei Tonnen Kohle, schätzt sie. Das bedeutet einen Wert von über 1800 Yuan (etwa 245 Euro). Viel Geld für die arme Chinesin.

Die verbrannte Kohle bedeutet aber auch Luftverschmutzung und Umweltbelastung. Menschen wie Shen gibt es in den ländlichen Gegenden im Norden Chinas viele. Ihre Abhängigkeit von billigen Brennstoffen erschwert den Kampf gegen den Smog in China.

Obwohl die Regierung in Peking alles Mögliche unternimmt, das Verbrennen unbehandelter Kohle zu verbieten, stößt sie in Orten wie Qian'an schnell an ihre Grenzen. Heizen mit saubereren Briketts oder mit Strom ist sehr vielen Menschen einfach zu teuer.

"Wir normalen Leute haben nicht viel", sagt der 61-jährige Yao Junhua. "Wir wollen nur ein paar Stücke gute Kohle kaufen, etwas Geld sparen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...