Berlin (ots) - Angesichts der wetterbedingten Notlage vieler Flüchtlinge hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn eine schnellere Umverteilung der Migranten aus Griechenland und Italien in der EU gefordert. "Die Umverteilung ist der Schlüssel, um weiterzukommen", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). "Es geht darum, effektive Solidarität zu zeigen", sagte der Außenminister weiter. Wegen der winterlichen Temperaturen hat sich vor allem die Lage der Flüchtlinge in Griechenland und im Nicht-EU-Land Serbien verschlechtert.



