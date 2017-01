Der DAX schloss am Ende der 2. Kalenderwoche bei 11629 Punkten. Nach einem Schlusskurs am Freitag vor einer Woche bei 11599 Punkten stieg der Index in der Woche vom 9. bis 13. Januar nur um 30 Zähler oder 0,3 Prozent an. Eine Woche ohne Fortschritt brachte der deutsche Leitindex hinter sich.

Dabei behauptete er sich zwar bei einem Tief bei 11492 Punkten auf dem höheren Niveau, jedoch kam er von dort mit einem Hoch bei 11692 Punkten ebenfalls nicht voran. Mit zahlreichen bedeutenden Terminen ...

