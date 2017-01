Die Renault Credit International Banque S.A. kam mit einer Neuemission an den Kapitalmarkt. Das Emissionsvolumen wurde bei 750 Mio. Euro festgesetzt. Die Verzinsung liegt bei 0,75 Prozent p.a. und am 12.01.2022 soll die Rückzahlung erfolgen. Der Emittent hat zudem eine Make Whole Kündigungsoption bis zum 12.10.2021 unter ...

