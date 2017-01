An den Märkten wird momentan und wohl noch bis Donnerstag das Stück "Warten auf Trump" aufgeführt. Anders als im Theaterstück "Warten auf Godot" weiß man bei Donald Trump immerhin, dass es ihn gibt - viel mehr aber immer noch nicht. Die Erwartungen in ihn sind groß und ähnlich wie in Godot, doch all die Hoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...