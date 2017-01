Liebe Leser,

ich kann es aus eigener Erfahrung sagen: Wenn Sie zuletzt einen Handwerker benötigt haben, haben Sie es wahrscheinlich unmittelbar zu spüren bekommen - die deutsche Bauwirtschaft erlebt zur Zeit eine Hochkonjunktur. Und das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht. So sollen die Umsätze in der Bauwirtschaft in diesem Jahr weiter kräftig klettern. Mit baugewerblichen Umsätzen von gut 112 Mrd. Euro wird nach aktuellen Prognosen 2017 so viel gebaut wie seit 20 ...

