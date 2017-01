Zürich/Bern (awp/sda) - Negativzinsen bleiben für die Schweizerische Nationalbank (SNB) ein entscheidendes geldpolitisches Mittel, um eine übermässige Aufwertung des Frankens zu verhindern. Dies erklärte SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Die Zinserhöhung in den USA sei ein positives ...

Den vollständigen Artikel lesen ...