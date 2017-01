Mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe in Deutschland wächst die Sorge vor Manipulationen im Netz - sei es durch Hackerangriffe oder durch gezielt verbreitete Falschmeldungen.

Bundesregierung und Wahlleitung rechnen mit Manipulationsversuchen bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst und treffen Gegenmaßnahmen. "Anschläge können schon lange nicht mehr nur mit Sprengstoffgürteln begangen werden, sondern auch mit Bits und Bytes per Hackerangriff", sagte Justizminister Heiko Maas (SPD) der "Welt am Sonntag". Deshalb baue man gerade ein Cyber-Abwehrzentrum auf. "Wir rüsten uns also sehr gezielt auch mit technischen Abwehrmitteln."

Bundeswahlleiter Dieter Sarreither rechnet mit Hacker-Angriffen auf sein Verwaltungsnetz: "Wir bereiten uns auf vielfältige Angriffsstrategien durch Cyber-Attacken vor, spielen Szenarien durch", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Dafür habe man die Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...