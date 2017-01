Im Silicon Valley, bei Autokonzernen und Sensoren-Spezialisten wird die Entwicklung von selbstfahrenden Autos vorangetrieben. Doch Kooperation ist essenziell - auch um das Datenvolumen von Roboterautos zu beherrschen.

BMW sieht in der Ära selbstfahrender Autos einen erhöhten Bedarf an Partnerschaften und Standards zum Datenaustausch. "Keiner ist so clever wie alle anderen um ihn herum", deshalb würden Kooperationen entscheidend sein, betonte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich am Sonntag auf der Internet-Konferenz DLD in München. Einheitliche Standards seien notwendig, damit Informationen zwischen Autos verschiedener Hersteller ausgetauscht und zum Beispiel zur Verbesserung der Karten ...

