Weggeworfene Smartphones, Fernseher, Klimaanlagen: Der wachsende Berg an Elektroschrott hat im Osten des asiatischen Kontinents eine bedrohliche Größe angenommen. China ist dabei der größte Verschmutzer.

Die Menge an Elektroschrott in Ostasien hat einer UN-Studie zufolge ein verheerendes Ausmaß angenommen. Der Gerätemüll stelle eine zunehmende Gefahr für Umwelt und Gesundheit dar, sollte eine sichere Entsorgung nicht zur Norm in der Region werden, heißt es in einer neuen Studie der Universität der Vereinten Nationen (UNU).

China ist laut UNU der größte Verschmutzer. Der Elektromüll habe sich dort von 2010 bis 2015 mit wachsendem Wohlstand mehr als verdoppelt. Aber auch in fast jedem anderen der zwölf untersuchten Länder in der Region sei die Schrottmenge massiv angestiegen. Durchschnittlich sei die Masse an Müll elektronischer Geräte in den vergangenen fünf Jahren um fast zwei Drittel angestiegen. ...

