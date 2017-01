Ein beheizter Teich für die edlen Koi-Karpfen, die firmeneigene Luxusvilla für fünf Euro pro Monat und Quadratmeter, rund 3.100 Euro Betriebsrente am Tag: Selten hat der Begriff von der "spätrömischen Dekadenz" so gut gepasst wie beim ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Während er in Wolfsburg am Steuer saß, hat Geld scheinbar keine Rolle gespielt. Nur von den Aktionären wurde Bescheidenheit verlangt. Von den rund 75 Mrd. Euro, die der Konzern während der Ära Winterkorn verdient hat, sind gerade einmal 12 Mrd. Euro als Dividende ausgeschüttet worden - lumpige 16%. Nur 2007 und 2016, also ganz am Anfang und am durch den Abgas-Schwindel bitterbösen Ende, lag die über drei Jahre geglättete...

