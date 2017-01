Der Vize-Fraktionschef der FDP im Düsseldorfer Landtag, Joachim Stamp, fordert die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit Blick auf den Fall Amri auf, Innenminister Ralf Jäger umgehend zu entlassen. "Innenminister Jäger ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte Stamp der "Heilbronner Stimme" (Montagsausgabe).

Einen Untersuchungsausschuss bekomme man in Nordrhein-Westfalen so kurz vor der Wahl nicht mehr hin. "Stattdessen wollen wir eine unabhängige Untersuchungskommission mit einem Sonderermittler", so Stamp. Die FDP macht Jäger dafür verantwortlich, dass der in NRW gemeldete islamistische Gefährder nicht festgesetzt wurde.