Eine Nahost-Konferenz ohne Israelis und Palästinenser: In Paris dringt die Welt auf neue Friedensgespräche. Doch der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump sorgt für zusätzliche Sorgen.

Es geht vor allem um ein klares Symbol an diesem wintergrauen Tag in der französischen Hauptstadt. In einem bemerkenswert breiten Bündnis soll die Welt bei der Pariser Nahost-Konferenz an Israelis und Palästinenser appellieren, sich nicht in einer endlosen Logik der Konfrontation einzumauern.

Die Adressaten der Botschaft sitzen aber nicht nur in Jerusalem und Ramallah, sondern auch in den USA: Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump ist das Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung auch eine Ansage an den künftigen Herrn im Weißen Haus.

Denn dessen Aussagen zur Nahost-Politik schüren Sorgen. Die Absicht, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, qualifiziert Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault am Sonntag als Provokation. Der Status der Stadt ist einer der Streitpunkte in dem jahrzehntealten Konflikt.

Auch Deutschlands Chefdiplomat Frank-Walter Steinmeier (SPD) warnt mit Blick auf Trumps Überlegungen und die erbosten palästinensischen Reaktionen vor der Gefahr einer neuen Eskalation. "Ich glaube, es wird unterschätzt, dass wir jetzt (...) vor einem entscheidenden Jahr für den Nahost-Friedensprozess sind."

Israels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...