Expo 2020 Dubai hat heute erstmals sein USD 100 Millionen-Expo-Live-Programm der Öffentlichkeit vorgestellt, mit dem kreative Projekte, die Lebensumstände verbessern und gleichzeitig unseren Planeten erhalten können, finanziert, beschleunigt und gefördert werden sollen.

A sample of a project at demonstration stage (Photo: ME NewsWire)