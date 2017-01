Düsseldorf (ots) - Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach hat sich "überrascht" vom Austritt der langjährigen CDU-Abgeordneten Erika Steinbach aus der Partei gezeigt. "Ich habe sie immer als aufrechte, streitbare Demokratin kennengelernt, die für ihre Überzeugungen gekämpft hat", sagte Bosbach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Bosbach verwies darauf, dass Steinbach viel "Anerkennung und Respekt" in der Fraktion bekommen habe. "Sie hat sich oft durchgesetzt. Das Dokumentationszentrum als Mahnung gegen Flucht und Vertreibung hätte es ohne ihr Engagement nie gegeben."



