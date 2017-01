In einem Interview mit der Londoner Times sagt der designierte US-Präsident, er gäbe Angela Merkel und Wladimir Putin einen Vertrauensvorschuss. Es könne jedoch sein, dass dies nicht lange halte.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat der Times aus London und der Bild-Zeitung ein gemeinsames Interview gegeben. In dem Interview kritisierte Trump Merkel wegen der Flüchtlingspolitik und Putin wegen der russischen Intervention in Syrien. Die Times schreibt: "Obwohl Trump Bewunderung für Angela Merkel ausdrückt, glaubt er, sie habe ,einen katastrophalen Fehler' gemacht, weil sie eine unbegrenzte Zahl von syrischen Flüchtlingen willkommen geheißen habe." Trump: "Ich glaube, sie hat einen katastrophalen Fehler gemacht und das war, dass sie alle diese Illegalen aufgenommen hat. Sie wissen, all diese Leute von wo auch immer sie kamen. Und niemand weiß, woher sie kommen." Statt Flüchtlinge ins Land zu lassen, hätte sich Deutschland stärker für Sicherheitszonen etwa in Syrien stark machen sollen, sagte Trump. "Die Golfstaaten hätten dafür zahlen sollen, die haben doch schließlich Geld wie kaum ein anderer." Auf die Frage, ob Russlands Eingreifen in ...

