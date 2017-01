Auch im Lebensmittelbereich verbreitet sich der Onlinehandel rasch und in beträchtlichem Umfang. Immer mehr Einzelhändler bieten einen Lieferservice auch für frisches Obst und Gemüse an, was sehr spezielle Logistikprozesse voraussetzt. IFCO RPC Display - Europe. Quelle: IFCO Die logistische Herausforderung zu meistern, ist einer der entscheidendsten Aspekte eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...