Sehr geehrte Leser, Dank eines Tagesgewinns von 0,9 % am Freitag hat es der DAX doch noch geschafft, die abgelaufene Handelswoche mit einem kleinen Plus von 0,3 % bei 11.629 Zählern zu beenden. Und dieses Freitagsplus verdankt er guten Bilanzzahlen der US-Großbanken JPMorgan und Bank of America, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...