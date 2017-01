Von Marc Fischer*

Lenzburg - Die Inflation hat einen schlechten Ruf. Bei Sparern, weil sie angesparte Vermögen vernichtet. Bei Notenbankern, weil sie ab einer Rate von mehr als 2 Prozent eine Gefahr für die Volkswirtschaft darstellt. Und wie der Teufel das Weihwasser fürchtet man sie in der beruflichen Vorsorge: Kommt nämlich die Inflation, steigen die Zinsen und die Obligationenbestände, die in Milliardenhöhe in den Depots der Vorsorgeinstitutionen lagern, verlieren an Wert. Der Schaden wäre gigantisch.

Aber was heisst da wäre? Der Konjunktiv lässt Raum für Hoffnung, die möglicherweise schon heute trügerisch ist: Denn der Dämon Inflation - der US-Ökonom Herbert Stein sprach 1974 von einem «hydraköpfigen Monster» - ist erwacht.

Die Tiefststände erreicht

Nachdem die Inflationsraten der grössten Volkswirtschaften im Verlaufe der zweiten Hälfte von 2015 gegen 0 Prozent konvergiert waren und sie damit neue Tiefststände erreicht hatten, ist es in den letzten Monaten wieder zu höheren Teuerungsraten gekommen (s. Grafik 1). Zwar verharren diese weiterhin unter dem von Zentralbanken anvisierten Wert von rund 2 Prozent. Der Trend hin zu höheren Preisen scheint sich in den letzten Monaten aber klar etabliert zu haben.

«Eine Schlüsselrolle kommt in diesem Zusammenhang ...

