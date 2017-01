Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TRUMP - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin verurteilt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Trump über Merkel: "Ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen." Von den Folgen dieser Politik der offenen Grenzen habe Deutschland jüngst "einen deutlichen Eindruck bekommen", erklärte Trump in Anspielung auf das Weihnachtsmarkt-Attentat vom 19. Dezember: "Ich bin (also) der Meinung, sie hat einen katastrophalen Fehler gemacht, einen sehr schlimmen Fehler." (Bild-Zeitung S. 1)

INVESTITIONEN - Deutschland darf sich nach Ansicht des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel angesichts der guten wirtschaftlichen Lage nicht zu sicher fühlen. "Es ist eben richtig gefährlich, den Wählern jetzt - wie CDU und CSU es gerade tun - gigantische Steuersenkungen zu versprechen, anstatt weiter an einer erfolgreichen Zukunft für unser Land zu bauen", sagte Gabriel im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Umgekehrt gelte auch für die SPD, dass sie keine überzogenen Forderungen nach großen dauerhaften Sozialleistungen versprechen sollte. (FAZ S. 17)

FORSCHUNG - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) fordern eine steuerliche Forschungsförderung von mindestens 10 Prozent auf die Forschungs- und Entwicklungskosten der Unternehmen. Die Verbände haben etwa 60 verschiedene empirische Studien zu dem Thema durch die Universität Mannheim auswerten lassen. Das zentrale Ergebnis: Bekommen die Firmen auf ihre Forschungsausgaben eine Steuergutschrift von 1 Euro, stecken sie 1,25 Euro in neue Forschungsprojekte. (FAZ S. 17)

TIERSCHUTZ - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will mit seinem geplanten, staatlichen Tierwohllabel an den Erfolg des Biosiegels anknüpfen und strebt eine "breite Marktdurchdringung" an. "Das nationale Biosiegel tragen inzwischen mehr als 75.000 Produkte", sagte Schmidt. "Diese Entwicklung will ich mit dem Tierwohllabel auch erreichen." (Tagesspiegel)

STEUERN - Zusätzlich zu dem Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge entzweit CDU und CSU auch ein Dissens über die künftige Steuerpolitik. "Die CSU ist gegen jegliche Steuererhöhungen", sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU). Um im Wahlkampf glaubwürdig auftreten zu können, schließe seine Partei jede Form von Erhöhungen aus. (SZ S. 1)

KOHLEAUSSTIEG - Das Umweltbundesamt drängt auf rasche Vorbereitungen für den Kohleausstieg in Deutschland. "Es ist schon zu viel Zeit verstrichen", sagte Behördenchefin Maria Krautzberger. "Wichtig ist, dass der Strukturwandel endlich eingeleitet wird." Nach Erkenntnissen des Umweltbundesamtes ließen sich bis 2030 die Emissionen der Energiewirtschaft halbieren, ohne dass Stromkunden dadurch stark belastet werden. (SZ S. 15)

VERMÖGENSVERTEILUNG - Die soziale Ungleichheit auf der Welt ist nach Angaben von Oxfam deutlich größer als bisher bekannt, und sie nimmt weiter zu: Die acht reichsten Männer der Welt besaßen im vergangenen Jahr zusammengenommen 426 Milliarden Dollar und damit mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese Hälfte besteht derzeit aus 3,6 Milliarden Menschen mit insgesamt 409 Milliarden Dollar Vermögen. Das geht aus dem Bericht "An Economy for the 99 Percent" hervor, den die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos vorstellt. (FAZ S. 15)

LÄNDERFINANZAUSGLEICH - Der Länderfinanzausgleich zwischen finanzstarken und finanziell schwächeren Bundesländern hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro übertroffen. Das geht aus Berechnungen des Finanzministeriums in München hervor. Danach stiegen auch die Zahlungen des Freistaats in das bundesstaatliche Finanzausgleichssystem auf einen neuen Höchstwert. (FAZ S. 15)

