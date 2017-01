Essen (ots) - Das Land NRW plant nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ-Montagausgabe), die Ausbildung zum Brandmeister aufzuwerten. Qualifizierte Bewerber sollen mit einem deutlich höheren Lehrgeld als Brandmeister-Anwärter für den mittleren Dienst in den Städten gewonnen werden. So will das Land den drohenden Personalmangel in den zahlreichen Berufsfeuerwehren der Region bei gleichzeitig steigenden Einsatzzahlen und neuen Aufgaben in den Griff bekommen.



"Wir wollen einem großen Fachkräftemangel vorbeugen", sagte ein Sprecher des Innenministeriums der WAZ. Dazu werde auch die Möglichkeit geprüft, "dies über eine höhere Besoldung zu erreichen". Der Verband der Feuerwehren in NRW bezeichnete dies als einen drängenden Schritt. "Im Wettstreit um guten Nachwuchs stehen wir in direkter Konkurrenz zu privaten Arbeitgebern", sagte Verbandschef Christoph Schöneborn. Wer eine 18-monatige Lehrzeit zum Brandmeister im mittleren Dienst anstrebt, muss eine abgeschlossene, oft handwerkliche Ausbildung vorweisen, erhält aber nur 950 Euro brutto im Monat.



