PROJECT Vier Metropolen II schließt mit 151 Millionen Euro Eigenkapital

DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT Vier Metropolen II schließt mit 151 Millionen Euro Eigenkapital

16.01.2017 / 07:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Zum Ende des abgelaufenen Jahres hat der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment seinen auf die Bedürfnisse von institutionellen Investoren ausgelegten Immobilienentwicklungsfonds Vier Metropolen II geschlossen. Mit 151 Millionen Euro konnte das Platzierungsergebnis die Erwartungen übertreffen.

Indirekte Immobilieninvestments im Bereich der Projektentwicklung erfreuen sich auch bei institutionellen Investoren steigender Beliebtheit. Bis Anfang Dezember 2016 hatte der rein eigenkapitalbasierte Spezial-AIF Vier Metropolen II von sieben institutionellen Investoren Kapitalzusagen in Höhe von 110 Millionen Euro erhalten. Binnen vier Wochen erhöhte sich der Platzierungsstand durch Zusagen von zwei weiteren Großinvestoren um zusätzliche 41 Millionen Euro. »Mit dem erzielten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 151 Millionen Euro kann unser Asset Manager PROJECT Immobilien Objekte im Wert von 350 bis 400 Millionen Euro umsetzen«, sagt Jürgen Uwira, Geschäftsführer der auf institutionelle Immobilieninvestments spezialisierten PROJECT Real Estate Trust GmbH. Bislang hat Vier Metropolen II in zwei Wohnimmobilienentwicklungen investiert, darunter in die Sigwolfstraße in Erding bei München sowie in die Eschollbrücker Straße 12 in Darmstadt in der Metropolregion Frankfurt am Main. Beide Objekte vereinen ein auf den institutionellen Ankaufsbereich bezogenes Verkaufsvolumen von insgesamt rund 90 Millionen Euro. Weitere für aussichtsreiche Immobilienentwicklungen in Frage kommende Baugrundstücke sind bereits für einen Ankauf durch den institutionellen PROJECT Fonds vorselektiert, so dass mit weiteren Investitionen zeitnah zu rechnen ist.

Die neun im Vier Metropolen II vertretenen institutionellen Investoren, darunter Versorgungswerke, Versicherungen und Pensionskassen, können eine IRR-Rendite von circa acht Prozent nach Fondskosten pro Jahr erwarten. Die Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen konzentrieren sich ausschließlich auf gute bis sehr gute Lagen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München.

Download Pressefoto Jürgen Uwira: https://www.project-investment.de/_assets/_media/_download/_presse/_fotos/

Pressefoto_Juergen_Uwira.zip

Druckfreigabe erteilt. 2.134 Zeichen. Belegexemplar erbeten.

Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

16.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

535415 16.01.2017

AXC0024 2017-01-16/07:14