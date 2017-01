The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1685U2 STADT HAMBURG LSA A.1/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9C7 DZ BANK IS.A711 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9D5 DZ BANK IS.A712 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9E3 DZ BANK IS.A713 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB87E2 NORDLB 7 PH.BD. 05/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0850 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013232253 BPIFRANCE FINAN.17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BD3H2N59 ETHIKA FIN. 17/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA USG84228CX43 STAND.C. 17/UND. FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000CZ40LW5 COBA T2 NACHRANG 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA US31572UAF30 FIBRIA OVERS FIN. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US37045XBT28 GM FINANCIAL 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US42824CAW91 HP ENTERPRISE 16/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796KB41 US TREASURY BILL 07/20/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USU44927AM05 ICAHN ENTERPR. 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU44927AN87 ICAHN ENTERPR. 17/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1388868165 EIB EUR.INV.BK 16/24ZOMTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1508916639 CH.G.W.I.HLD.III 16/19MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1508917017 CH.G.W.I.HLD.III 16/21MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1515223516 SIRIUS MIN.FIN. 16/23 CV BD02 BON USD N

CA XFRA XS1535978800 FRANSHION BRILL. 17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551347393 JAGUAR LAND R.A.17/24REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1551446880 GAS NAT.FE.FI. 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1551726810 CELLNEX TELECOM 17/25 MTN BD02 BON EUR N