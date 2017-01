FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MKN XFRA KYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN.INTL

22S XFRA US86782U1060 SUNSHINE HEART DL -,0001