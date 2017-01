FRANKFURT (Dow Jones)--In der Brillenindustrie gibt es eine milliardenschwere Fusion. Die französische Essilor SA und die italienische Luxottica Spa gehen zusammen, wie Essilor und der Luxottica-Großaktionär Delfin mitteilten.

Das neue Unternehmen, das "EssilorLuxottica" heißen soll, wird mit mehr als 140.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro erwirtschaften. Es wird in mehr als 150 Ländern präsent sein.

Delfin wird seinen gesamten Anteil an Luxottica von rund 62 Prozent gegen neue auszugebende Essilor-Aktien bei den Franzosen einbringen. Pro Luxottica-Anteil wird 0,461 Essilor-Aktie fällig. Essilor wird in der Folge ein öffentliches Angebot für die ausstehenden Aktien von Luxottica unterbreiten. Nach der Transaktion wird Delfin zwischen 31 und 38 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Die Stimmrechte würden bei 31 Prozent begrenzt.

Die Unternehmen versprechen sich von der Fusion mittelfristig Umsatz- und Kostensynergien im Volumen von 400 bis 600 Millionen Euro. Diese dürften längerfristig steigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 01:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.