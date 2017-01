TOKIO (dpa-AFX) - Japan will laut einem Zeitungsbericht weitere Post-Aktien verkaufen. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Montag berichtete, will das Finanzministerium bald Spezialisten für den Verkauf von Titeln im Volumen von 1,4 Billionen Yen (11,6 Mrd Euro) auswählen. Ein Anteilsverkauf sei nicht vor Sommer geplant, hieß es weiter. Die Post-Aktien standen nach dem Bericht am Montag in Tokio unter Druck. Sie büßten fast fünf Prozent an Wert ein.

Ende 2015 hatte die japanische Regierung mit einem dreiteiligen Börsengang die Basis für diesen Schritt gelegt. Es war damals die größte Notierung in Japan seit den beiden jeweils mehr als 2 Billionen Yen schweren Börsengängen des Telekomriesen Nippon Telegraph and Telephone (NTT) 1987 und des Mobilfunkkonzerns NTT Docomo 1998. Der gleichzeitige Börsengang der Japan Post Holdings und ihrer beiden Tochtergesellschaften war die letzte Stufe in der vor vielen Jahren von der Regierung initiierten Privatisierung der Post./jha/mne/fbr

