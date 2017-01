FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0617 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0661 (Donnerstag: 1,0679) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt sind starke Verluste beim britischen Pfund das alles beherrschende Thema. Im Handel mit dem US-Dollar fiel der Pfundkurs in der Nacht zum Montag zeitweise unter 1,20 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober. Auslöser für die jüngste Talfahrt sind Presseberichte vom Wochenende, wonach die britische Regierung bei den Verhandlungen über einen Austritt des Königreichs aus der EU einen harten Kurs steuern wird. Am Markt wird damit gerechnet, dass Premierministerin Theresa May bei der mit Spannung erwarteten Grundsatzrede am Dienstag ihren harten Brexit-Kurs offiziell verkünden wird./jkr/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0032 2017-01-16/08:16