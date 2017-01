Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE veröffentlicht Prognose für 2017

Die CORESTATE Capital Holding S.A. ("CORESTATE"), ein vollintegrierter Immobilien-Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg, gibt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2017 eine Gesamtleistung zwischen 75 und 80 Mio. Euro, sowie einen entsprechenden Jahresüberschuss zwischen 30 und 32 Mio. Euro. Damit setzt die CORESTATE ihr profitables Wachstum weiter fort.

Die Prognose berücksichtigt nicht die Geschäftsergebnisse der Hannover Leasing Gruppe, an der die CORESTATE einen Anteil von 94,9% erworben hat und die ab Vollzug der Transaktion im Konzernabschluss der CORESTATE konsolidiert wird. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin, welcher im Laufe des ersten Halbjahrs 2017 erwartet wird.

Investor Relations Kontakt Henryk Deter / Mirko Koch cometis AG T: +49 611 20585540 / koch@cometis.de Pressekontakt Tom Zeller, Managing Partner Feldhoff & Cie. GmbH T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063 / tz@feldhoff-cie.de

CORESTATE Capital Holding S.A. Die CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein vollintegrierter Immobilien- Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg sowie Büros unter anderem in Frankfurt, Zürich, Madrid, München und Singapur. Die zur CORESTATE Gruppe gehörenden Unternehmen haben bisher Transaktionen mit einem Volumen von ca. EUR 27 Mrd.* umgesetzt. CORESTATE begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien- Investmentprodukts und deckt dabei insbesondere das Deal Sourcing und die Entwicklung von Investmentprodukten, die Strukturierung und Durchführung von Transaktionen, die Immobilien Investment Management Services sowie die Entwicklung und Umsetzung von Exit-Strategien ab. Seit Oktober 2016 ist die Unternehmensgruppe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

*Kennzahlen der Hannover Leasing Gruppe sind hier bereits berücksichtigt; die Transaktion bedarf vor ihrem Vollzug noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, dies wird für das 1. Halbjahr 2017 erwartet.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite [ir.corestate-capital.com] zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollte keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

