Fast die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland leisten sich einen Personal Training. Das hilft nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem beruflichen Erfolg.

"Pitschnass" war Tobias Bobka nach der ersten Trainingsstunde mit seinem Personal Coach. Obwohl er schon vorher regelmäßig Sport gemacht hat, haben ihn die gezielten Übungen seines Trainers anfangs völlig geschafft. Ein Jahr ist es her, dass er den Sportstudios den Rücken gekehrt hat und anfing mit einem eigenen Coach seine Fitness aufzubauen. Nicht nur für Aussehen und Körpergefühl bleibt er immer weiter dran, sondern auch für seinen beruflichen Erfolg.

Unternehmensberater Bobka gehört zu den vielen Deutschen in leitender Position, die auf Sport mit Personal Trainer umgestiegen sind. 47 Prozent der Führungskräfte hierzulande holen sich mittlerweile in Sachen Sport professionelle Unterstützung. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der Max Grundig Klinik im baden-württembergischen Bühl aus dem November 2016. "Die Ergebnisse bestätigen, was ich seit langer Zeit in meiner medizinischen Tätigkeit beobachte. Der individuelle Coach, mit dem man läuft, Yoga oder Gymnastik macht, liegt stark im Trend", sagt Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Klinik und Studienleiter. Für viele sei es auch ein Zeichen des gehobenen Status.

Oft laute die Fragen: "Haben Sie noch keinen eigenen Fitness-Trainer?" ...

