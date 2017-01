Zürich - Auch im Jahr 2017 bleibt die Schweiz attraktiv für Immobilieninvestments. 90 Prozent aller Befragten betrachten den Immobilienmarkt Schweiz als attraktiv oder sogar sehr attraktiv, dies entspricht im Vorjahresvergleich einem minimalen Rückgang von einem Prozentpunkt. Knapp drei Viertel der Umfrageteilnehmer bevorzugt den Standort Schweiz zudem auch noch immer im direkten Vergleich mit anderen europäischen Ländern, wie aus den Ergebnissen des «Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt Schweiz 2017» von EY Real Estate hervorgeht.

Preise für Büroliegenschaften variieren

Rund 50 Investoren, die in den vergangenen Jahren am Schweizer Immobilienmarkt aktiv waren, haben ihre Einschätzung zum Immobilienmarkt 2017 abgegeben. Die voraussichtlichen Entwicklungen in den Mikromärkten zeigen sich unterschiedlich: Bei Büroliegenschaften an 1A-Standorten gehen über die Hälfte der Investoren von stabilen Preisen fürs Jahr 2017 aus. 27 Prozent der Befragten erwarten sinkende Preise und 20 Prozent gehen von einem Preisanstieg aus. Für 1B-Standorte und Peripherie prognostizieren die Investoren grösstenteils sinkende Preise.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich im Bereich der Einzelhandels-Immobilien ab: Während 52 Prozent der Investoren stabile oder steigende Preise an 1A-Standorten voraussagen, bleibt der Ausblick für 1B-Standorte und Peripherie auch 2017 eher negativ.

«Um Leerstände zu vermeiden müssen Vermieter von Büroliegenschaften den Investoren attraktive Incentives bieten», so Daniel Zaugg, Partner und Sector Leader Real Estate bei EY Schweiz. «An der Transaktionsfront stellen Verkäufe im Jahr 2017 zudem eine grosse Herausforderung dar - ganz speziell für 1B- und Peripheriestandorte», kommentiert Claudio Rudolf, Partner und Leiter M&A Real Estate bei EY Schweiz, die aktuelle Situation.

Preise im Wohnbausektor steigen weiter - Hotelsektor erholt sich leicht

Die Erwartungen zum Wohnbausektor an 1A-Standorten sind positiv: 91 Prozent der Investoren rechnen mit stabilen oder steigenden Preisen und auch für 1B-Standorte und Peripherie sieht die Mehrheit eine stabile Preisentwicklung für 2017 voraus.

Gemäss Claudio Rudolf fokussieren Investoren zudem je länger je weniger auf das Hochpreissegment: «Der Trend geht klar in die Richtung von bezahlbarem Wohnraum. Klein und smart, sprich affordable housing».

Preise von Hotelimmobilien an Bestlagen werden etwas positiver eingestuft als noch im Vorjahr. 69 Prozent (Vorjahr 53 Prozent) gehen von einer stabilen Preislage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...