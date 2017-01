Bestimmte Investoren muss man nicht daran erinnern, dass trotz ihrer Einfachheit Dividenden als Investmentwerkzeug all die Recherche und Arbeit, die man hineinsteckt, gleichermaßen zurückzahlen. Jetzt, da wir an der Schwelle eines neuen Jahres stehen, möchte ich fünf Fakten mit dir teilen, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Zusätzlich gibt es noch ein paar Investment-Tipps obendrauf.

1. Eine ganze Abteilung der Aktienbewertungstheorie widmet sich den Dividenden

Bekannt als das Dividend Valuation Model (DVM) oder Dividenden-Bewertungsmodell, basiert diese Theorie darauf, dass der Wert einer Aktie gleich der Summe aller künftigen Cashflow-Ströme ist, die im Verhältnis zum aktuellen Kurs gesetzt werden.



Dieses Konzept wird in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...