Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR2GG76/ WKN PR2GG7) auf die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor.Trotz Abgasskandal habe Volkswagen im abgelaufenen Jahr mehr Fahrzeuge abgesetzt als jemals zuvor. Rund 10,3 Millionen Fahrzeuge habe VW insgesamt ausgeliefert, was ein Plus von fast vier Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. Der größte Zuwachs sei mit zwölf Prozent aus China gekommen, wo knapp vier Millionen Autos vom Stapel gelaufen seien. Auch für 2017 kündige sich ein Erfolg an, nämlich die Einigung mit den US-Behörden. Wie VW mitgeteilt habe, seien die Gespräche über eine Einigung weit fortgeschritten. Im Raum stünden allerdings Strafzahlungen, die in Kombination mit den bisherigen Entschädigungszahlungen für US-Kunden und den Kosten für zivilrechtliche Auseinandersetzungen die bisherigen Rückstellungen für den Manipulationsskandal übertreffen würden. Nach den letzten Verhandlungen laufe es auf eine Strafzahlung von vermutlich 4,1 Milliarden Euro hinaus.

