Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat Annika Falkengren und Denis Pittet als Managing Partner ernannt. Zudem ist Managing Partner Anne-Marie de Weck nach 20 Jahren bei der Bank per Jahresende 2016 in den Ruhestand getreten, wie Lombard Odier am Montag mitteilt. Die Berufungen würden die Weiterentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...