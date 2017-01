Der deutsche Leitindex hat zum Ende der vergangenen Woche doch noch einmal einen Gewinnsprung hingelegt. Der DAX stieg am Freitag bis auf 11.629 Punkte. Das ist ein Plus von mehr als 0,9 Prozent. Auf Wochensicht legte der DAX allerdings nur 0,3 Prozent zu. Aus charttechnischer Perspektive verbleiben auf der Unterseite zunächst erste Ziele bis 11.480 bzw. 11.400 Punkte im Visier. Die Bullen haben dagegen weiterhin Ziele bis auf 11.640 Punkte bzw. in der Folge bis zum Bewegungshoch bei 11.692 Punkten im Auge. Übergeordnetes Ziel ist ein Bewegungshoch, das bei 11.802 Punkten markiert wurde.