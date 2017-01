Wissensarbeiter wünschen mehr Verantwortung und Unternehmen bieten zunehmend selbstorganisierte Arbeitsformen. Das funktioniert nur mit ausgezeichneten Mitarbeitern. Die muss der Chef systematisch finden. So klappt's.

Wenn Stephan Mank (Name geändert) von seinen Kundenbesuchen zurückkehrt, bringt er immer einen Sack neuer Ideen mit. Denn seine Kunden fragt er, wo der Schuh drückt, was optimiert oder was zum bestehenden Produkt nützliches hinzu entwickelt werden könnte. Zurück im Unternehmen bespricht der Vertriebsingenieur das mit einer Projektgruppe aus Entwicklern, Producern und Controllern. Manches fällt gleich durchs Raster, anderes lässt sich kaum produzieren oder bedient einen zu kleinen Markt. Wenn allerdings alle zusammen zu einem positiven Ergebnis kommen, nickt der Chef die Innovation meist nur noch ab.

Mitarbeiter werden Entscheider

Dem 43-Jährigen gefällt diese Art zu arbeiten: Er ist nicht auf den Verkauf reduziert, sondern bringt erste Ideen für Neuerungen ein, ist mit seinem technischen Verständnis an der Entwicklung beteiligt, hält Rücksprache mit Kunden, arbeitet im Team und handelt unternehmerisch. Immer mehr Unternehmen setzen auf hohe Verantwortung und Selbstorganisation ihrer Mitarbeiter. Nicht nur, dass deren Wissen immer spezifischer und wichtiger wird, sie sind auch näher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...