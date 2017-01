Aktuelle News zur Daimler-Aktie in boerse.de:(16.01.2017) Trump-Aussagen belasten Daimler-Aktie Die Aussagen vom designierten US-Präsidenten Donald Trump haben die Daimler-Aktie zum Wochenauftakt belastet. Der neue US-Präsident sagte in New York in einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times": "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto,...

Den vollständigen Artikel lesen ...