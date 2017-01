Zürich - Die meisten Börsen setzten den im 2017 begonnenen Aufwärtstrend fort, wenn auch mit vermindertem Tempo. In den USA entwickelte sich der S&P500 seitwärts, aber der Nasdaq kletterte um 1% auf 5'574 Punkte. In Europa stieg der Dax leicht um 0.3% und der SMI mit 0.4% etwas mehr. Während die Schwergewichte Roche und vor allem Novartis schwächer tendierten, konnten sich die Luxusgüterwerte Richemont und Swatch positiv in Szene setzen. Die beiden Titel schossen um 14.8% bzw. 13.2% in die Höhe, nachdem Richemont gute Absatzerfolge im Schmuckbereich vermelden konnte.

Viele Auguren sehen in ihren Jahresausblicken den EUR/USD auf der Parität oder tiefer. Zumindest bis jetzt kann der Euro dagegen halten und hat gegenüber dem Dollar einen kleinen Aufwärtstrend eingeschlagen. Wie weit uns dieser noch führen wird, bleibt abzuwarten. Die SNB kann den EUR/CHF nur mit Müh und Not über der Marke von 1.07 halten und es ist nicht davon auszugehen, dass sich dies in nächster Zeit ändert. Damit nähert sich auch der USD/CHF wieder mehr der Marke von 1.0. Wir gehen nicht davon aus, dass die Marke von 1.03 nachhaltig übertroffen werden kann.

Bei den Zinsen sahen wir eine Konsolidierung am langen Ende. In den USA steht die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei ca. 2.4%. Die Zinsen haben gegen oben überschossen und die Konsolidierungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Ähnlich sieht es in Europa aus, wobei dort das QE der EZB die Zinsen tief halten sollte.

Bei den Rohstoffen fiel der Ölpreis über die Woche etwa ...

